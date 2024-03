Thomas Meunier évoque avec amertume son départ de Dortmund

Après trois ans et demi et 86 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot jaune et noir, Thomas Meunier a pris la direction de la Turquie pour espérer relancer sa carrière et gagner à nouveau les faveurs du sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco. Un choix risqué mais qui s’est avéré payant puisque l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain a été convoqué avec les Diables Rouges pour les matchs amicaux face à l’Irlande et l’Angleterre à l’occasion de la trêve internationale de mars. Présent en conférence de presse, le natif de Sainte-Ode a évoqué avec une pointe d’amertume son départ de Dortmund.

«Dortmund m’a communiqué que malgré le fait que je sois sur le terrain, le retour de blessure de mon concurrent me mettrait à nouveau sur la touche. Je trouve que ça manque de neutralité et de concurrence mais le message était clair. Si tu trouves une option, tente ta chance parce qu’à Dortmund ce sera compliqué. Et donc, malgré le fait qu’il me restait que six mois de contrat, dans ma tête, le seul objectif, c’était de revenir en équipe nationale. Donc je me devais de prendre le risque et de tenter l’aventure dans une autre équipe. Et pour l’instant, le choix de Trabzonspor s’avère le plus intéressant», a exprimé l’international belge.