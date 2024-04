Al-Duhail : Christophe Galtier bientôt débarqué, son remplaçant déjà trouvé ?

Dans le football tout va très vite. Si cet adage bien connu des amateurs de ballon rond peut prêter à sourire, la situation vécue actuellement par Christophe Galtier est beaucoup moins drôle. Entre un licenciement du PSG l’été dernier, l’affaire de harcèlement moral et de discrimination dont il fait l’objet depuis son passage à la tête de l’OGC Nice et son expérience cauchemardesque au Qatar, le technicien de 57 ans vit une période pour le moins trouble.

Car du côté d’Al-Duhail rien ne va plus. Arrivé le 12 octobre à la tête de la formation qatarie, le bilan de l’ancien Lillois et Parisien est catastrophique. Éliminé de la Ligue des Champions Asiatique, éliminé de la Coupe du Qatar fin décembre, le champion en titre de Qatar Stars League, Al-Duhail pointe désormais à la sixième place en championnat (sur 12 équipes) à 21 points du leader Al-Sadd. Pire, la formation de Doha n’a gagné qu’un seul de ses 11 derniers matches.

Et si l’on regarde en détail le bilan statistique du technicien français, il est apocalyptique avec une moyenne de points de 1,06 par match. À titre de comparaison, il était de 2,16 avec le PSG et de 1,84 du temps où il coachait l’OGC Nice. Une situation qui paraît ubuesque quand on regarde d’un peu plus près l’effectif dont dispose Galtier avec notamment Philippe Coutinho (ex-Liverpool et FC Barcelone), Lucas Verissimo (ex-Benfica), Ibrahima Diallo (ex-Brest et Southampton) et Isaac Lihadji (ex-Marseille et Lille).

Du côté de la direction de Al-Duhail, on commence déjà à préparer la suite et on souhaite d’ores et déjà se séparer du technicien tricolore qui ne figure pas sur les tablettes de l’OM. Selon nos informations, le club qatari a déjà ciblé sa priorité pour remplacer Galtier sur le banc de touche, à savoir un certain Djamel Belmadi, libre depuis son départ de la sélection d’Algérie il y a quelques semaines. Le coach algérien de 48 ans possède l’immense avantage d’avoir entraîné avec succès Al-Duhail entre 2015 et 2018 (2 fois champion du Qatar, deux vainqueur de la Coupe et meilleur entraîneur du championnat en 2018).