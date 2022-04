Le PSG prolonge Lucas Lavallée, Younes El Hannach passe pro

Le Paris SG accueille l'Olympique de Marseille ce dimanche pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Mais l'heure est aussi à la gestion des affaires courantes au sein du club de la capitale. Ainsi, on apprend que les Rouge-et-Bleu ont prolongé le contrat de Lucas Lavallée (19 ans).

La suite après cette publicité

Le jeune gardien de but, arrivé en provenance du LOSC l'été dernier, donne pleinement satisfaction et son bail a été prolongé d'un an, jusqu'en juin 2025. À noter que Naoufel El Hannach, jeune latéral de 15 ans, a lui paraphé un contrat d'apprenti jusqu'en juin 2024. Le central Younes El Hannach passe lui professionnel. Son bail s'étend jusqu'en 2025.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation de Lucas Lavallée pour une année supplémentaire. ✍️



Le jeune gardien de but est dorénavant engagé jusqu’en 2025 avec les Rouge et Bleu. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 12, 2022

Naoufel El Hannach signe un contrat d'apprenti avec le Paris Saint-Germain, jusqu'en 2024. ✍️🔴🔵 pic.twitter.com/XdOGMemh1g — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 12, 2022