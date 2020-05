Borussia Dortmund-Schalke 04, le retour d'un derby qui sera forcément étrange

La Bundesliga ne pouvait presque pas rêver mieux. Son championnat va redémarrer samedi à 15h30 avec plusieurs matches, dont l'une des meilleures affiches du pays, Borussia Dortmund-Schalke 04. Une rencontre qui suscite toujours beaucoup d'attente outre-Rhin, même lorsque les deux équipes ne se battent pas pour le haut du classement. Alors bien sûr, ce sera sans public et c'est un vrai crève-coeur pour les fans de chaque équipe, mais cela reste un événement très attendu.

Le Borussia Dortmund a bien plus à perdre qu'à gagner sur ce match face à son rival. Deuxième de Bundesliga à 4 points du Bayern, qui se déplacera dimanche sur la pelouse de l'Union Berlin, le BVB pourrait perdre très gros en cas de défaite. Sa place est menacée par Leipzig, qui jouera à domicile au même moment, mais aussi par le Borussia Mönchengladbach. Schalke 04, sixième et décroché des équipes de haut de tableau, doit aussi surveiller ses arrières mais cela reste moins vital.

Des absences de marque

Pas la peine de revenir sur la dynamique des équipes après deux mois d'interruption, même si Schalke n'avait pas gagné la moindre rencontre sur les 6 dernières disputées avant l'arrêt provisoire du championnat. Revenons plutôt sur le match aller, décevant sur la qualité de jeu et sanctionné par un 0-0 sans réel spectacle. Le Borussia avait été bien embêté par un Schalke qui met l'accent sur un milieu de terrain agressif. Et il peut déjà craindre le pire dans ce domaine puisqu'il sera privé de sa paire de milieux défensifs rugueux, Axel Witsel et Emre Can. Selon la presse allemande, ce sont Delaney et Brandt qui devraient les remplacer. Suffisant pour contrer la puissance physique adverse ?

Schalke aussi aura des absents de marque, comme Stambouli et Mascarell. Ce dernier est l'un de ceux qui donne cet impact physique supérieur et il manquera aux Königsblauen. La pause forcée du football professionnel leur aura quand même servi à récupérer plusieurs joueurs et à interrompre leur mauvaise série en championnat. En mars dernier, Dortmund n'aurait sûrement fait qu'une bouchée de son adversaire...

Le derby à l'épreuve des conditions sanitaires strictes

Cependant, de son côté, outre Can et Witsel, le BVB devra faire sans Zagadou en défense et surtout Reus en attaque. Deux autres absents de marque. Mais ce ne sera peut-être pas le problème principal pour les Borussen. Comme l'a rapporté Sport Bild, un psychologue a été engagé à court terme pour parler avec les joueurs du traumatisme du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG. Le match s'était joué à huis clos, comme cela sera le cas samedi pour le derby, et cela n'avait guère réussi aux hommes de Lucien Favre, méconnaissables.

A ce dernier souvenir négatif s'ajoute la pression d'être les premiers (5 matches se jouent à 15h30 au total) à revenir sur les terrains dans des conditions tellement particulières. « Nous avons discuté de la suite des choses lors des réunions avec l'équipe. Si un joueur a des inquiétudes, nous lui laissons le soin de décider s'il veut jouer », a confié hier Michael Zorc, le directeur sportif du club, en conférence de presse. Ce sera aussi l'occasion de tester la nouvelle règle établie de 5 remplacements possibles. Une bonne chose pour l'entraîneur, Lucien Favre. « Je suis content que nous puissions changer cinq joueurs. Je pense que c'est très bien, et ce sera nécessaire ». Une raison supplémentaire d'attiser la curiosité des téléspectacteurs. Même si on ne doute pas de leur envie de regarder une rencontre de haut niveau après plus de deux mois de privation !