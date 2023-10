Fulham - Chelsea : les compositions officielles

C’est un derby londonien qui clôture cette 7e journée de Premier League avec Fulham qui accueille Chelsea à Craven Cottage. L’équipe dirigée par Marco Silva est actuellement 12e du classement avec 8 points glanés depuis le début de la saison. Les Cottagers restent sur deux matchs sans défaite, un succès face à Luton (1-0) et un nul décroché sur le terrain de Crystal Palace (0-0). En face, les Blues sont au bord de la crise avec une 15e place et seulement 5 petits points au compteur, ils n’ont remporté qu’un seul match depuis le début de cet exercice 2023-2024. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Marco Silva organise son onze de départ en 4-2-3-1. Le technicien portugais fait dans le classique, Raul Jimenez est préféré à Carlos Vinicius à la pointe de l’attaque, Andreas Pereira fait lui son retour au milieu de terrain. Chez les Blues, Mauricio Pochettino opte pour un 4-3-3, Disasi démarre en tant que latéral droit avec les absences de Gusto et de James. Au milieu, les onéreuses recrues Fernandez et Caicedo épauleront Gallagher. Enfin en attaque, Mudryk et Palmer graviteront autour de Broja.

Les compositions

Fulham : Leno - Castagne, Diop, Ream ©, Robinson - Reed, Palhinha - Wilson, Pereira, Willian - Raul Jimenez.

Chelsea : Sanchez - Disasi, Silva, Colwill, Cucurella - Caicedo, Fernandez, Gallagher © - Palmer, Broja, Mudryk.