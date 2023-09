Union SG - Toulouse FC : les compositions officielles

Le Téfécé retrouve la Ligue Europa. Quatorze ans après sa dernière participation en C3, Toulouse fait son grand retour dans une compétition européenne après avoir soulevé la Coupe de France la saison passée. Après qu’une seule victoire en cinq matches de championnat, les Violets vont devoir montrer un autre visage puisqu’ils affrontent la Royale Union Saint-Gilloise, quart de finaliste dans la compétition la saison passée. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h45.

Pour ce match, Carles Martinez Novell aligne un 4-2-3-1 avec Restes dans les buts, Desler, Costa, Nicolaisen et Suazo pour l’arrière-garde, Casseres-Sierro au milieu et Aboukhlal, Schmidt, Donnum en soutien de Dallinga, seul en pointe. Alexander Blessin, de son côté, aligne un 3-4-3 avec Moris dans les cages, Mac Allister, Burgess, Leysen pour la défense à trois, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki et Lapoussin dans l’entrejeu et, enfin, Amani, Nilsson et Puertas sur le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Toulouse : Restes - Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo - Casseres, Sierro - Aboukhlal, Schmidt, Donnum - Dallinga

USG : Moris - Mac Allister, Burgess, Leysen - Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Lapoussin - Amani, Nilsson, Puertas