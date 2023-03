Naples : on n’arrête plus l’infernal Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Aurelio De Laurentiis peut déjà se frotter les mains. Le charismatique président du Napoli sait qu’il va recevoir des offres importantes cet été pour Victor Osimhen. Mais rien ne dit que le patron des Partenopei, réputé pour être dur en affaires, laissera filer son attaquant vedette. Un joueur dont la valeur est estimée à 70 M€ par le site spécialisé transfermarkt mais qui partira pour au moins 100 M€. C’est en tout cas le souhait d’ADL qui a fixé ce prix de départ selon ESPN. Mais le président napolitain va sûrement se montrer plus gourmand. Encore plus après la prestation de l’ancien Lillois hier soir en Ligue des Champions.

Le footballeur de 24 ans (23 buts, 4 assists en 28 matchs cette saison) a signé un doublé face à l’Eintracht Francfort (3-0) et a été précieux pour son équipe. La Gazzetta dello Sport s’est inclinée devant lui. «Naples a atteint le G8 européen. Et il le fait porté par son super-héros imparable, Victor Osimhen : un autre doublé cette saison (son premier en Ligue des champions), une autre standing ovation, une autre performance monstrueuse, d’autres plus pour permettre à Naples de voler et à ses fans de rêver.» La publication au papier rose lui a d’ailleurs attribué un 8 l’a mis à sa Une et a titré dans ses pages intérieures : "Osimhen sans limite".

Osimhen bluffe tout le monde

Le Corriere dello Sport s’est également incliné. Le média italien a notamment évoqué le second but de l’attaquant napolitain. «Osimhen monte dans le ciel, un bon 2m40, restant suspendu dans les airs pendant quelques secondes et frappe le ballon avec un fouet qui fait exploser de joie le 'Maradona’. Un but de rêve, qui a étourdi non seulement l’arrière-garde de l’Eintracht mais surtout ses coéquipiers.» Bref, tout le monde est unanime après la nouvelle bonne copie rendue par Osimhen. Un joueur qui plaît beaucoup à Thierry Henry.

Sur CBS Sport, l’ancien avant-centre a confié à son sujet : « quand il joue dans une équipe comme le Napoli, tous les ballons vont vers lui. C’est un football différent quand vous allez dans une équipe avec trois grands joueurs devant. Quand je parle de grosses équipes, elles ont parfois des trios devant et les ballons n’iront pas forcément vers lui. Ses coéquipiers pourront jouer court, aller vers la surface et tirer. […] À l’heure actuelle, tous les ballons finissent sur lui, dans les grands clubs avec trois grands attaquants, ils ne seront pas toujours sur lui.»

Sa cote est toujours au plus haut

Henry conseille d’ailleurs à Paris, qui pense déjà à lui, de le recruter. «Quelle équipe a le plus besoin de lui? On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu’ils ont besoin d’un numéro 9. Il y a tant d’équipes mais je pense à celle où il manque un 9. […] Voilà les équipes qui jouent sans 9 actuellement ou qui pourraient en perdre un. Parfois le Paris Saint-Germain utilise Kylian Mbappé dans la surface mais on sait tous que ce n’est pas un 9. Et est-ce qu’il va rester ou pas? Victor Osimhen ira où il veut aller, je pense qu’il peut s’adapter à beaucoup d’équipes.»

Manchester United en est une autre. Les Red Devils courtisent Osimhen depuis plusieurs mois. Ils espéraient même le recruter l’été dernier dans le cadre d’un échange avec CR7. Mais les Mancuniens n’y sont pas parvenus. Ils comptent y arriver cet été 2023. Et ils pourraient être aidés par le joueur, qui rêve de Premier League. «Beaucoup considèrent la Premier League comme le meilleur championnat, mais je suis dans un processus. Aujourd’hui, je suis dans l’un des cinq meilleurs championnats au monde, en Italie. Mais bien sûr, je travaille dur pour réussir à réaliser mon rêve de jouer en Premier League un jour.» Chelsea, qui veut un n°9, pense aussi au joueur sous contrat jusqu’en 2025. Paris va devoir jouer des coudes et sortir son chéquier pour convaincre Naples, Osimhen et l’impitoyable De Laurentiis.