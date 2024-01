FA Cup : le match entre West Brom et les Wolves interrompu après des incidents en tribune

Au lendemain des qualifications de Newcastle, Brighton et Leicester ainsi que de l’élimination surprise d’Everton, les 16es de finale de la FA Cup se poursuivaient ce dimanche avec un choc entre Wolverhampton et West Brom. Après l’ouverture du score de Neto (38e) lors du premier acte et le but du break signé Cunha (78e), les Wolves semblaient se diriger tranquillement vers une qualification pour les 8es de finale de la compétition. Malgré tout, les fans des Baggies en ont décidé autrement, à en croire les informations rapportées par The Sun.

La suite après cette publicité

Dans le prolongement de la réalisation du Brésilien, des incidents entre supporters ont éclaté dans les tribunes du Hawthorns. Dans la foulée, une poignée d’entre eux ont commencé à entrer sur la pelouse, provoquant l’interruption du match. À l’heure où les autorités tentaient de ramener le calme, les joueurs des deux équipes ont été invités à quitter le pré et à rejoindre les vestiaires en attendant qu’une décision soit prise concernant le sort final de la rencontre.