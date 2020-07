Manchester City : Guardiola dithyrambique envers David Silva

On le sait tous désormais, David Silva (34 ans) quittera Manchester City à la fin de la saison. Le grand artisan de la victoire de Manchester City face à Newcastle ce mercredi (5-0), a eu la bonne surprise d’entendre son coach lui rendre hommage. Interrogé à la fin du match au micro de BTSport, le technicien espagnol a mentionné le fait qu’il «n’avait jamais vu un joueur comme lui. Il est incroyable, c’est une légende un énorme joueur dans les petits espaces».

Auteur de deux passes décisives et un but somptueux sur coup franc, le petit lutin d’1m70 comptabilise cinq buts pour dix passes décisives en 34 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison. Plus globalement, le joueur formé à Valence aura pris part à 430 matches sous le maillot des Skyblues et aura inscrit 76 buts pour 139 passes décisives. Encore un joueur à la technique hors du commun qui manquera assurément à Pep Guardiola et au monde du football.