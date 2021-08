Les 3 priorités de l'OL pour la fin du mercato

La suite après cette publicité

Où en est l'OL sur ce mercato ? Force est de constater que pour l'instant, les Lyonnais sont un peu en retard si on compare au PSG, à l'OM, ou même à l'OGC Nice. Mais pas d'inquiétudes supporters lyonnais, Juninho et ses équipes comptent bien renforcer l'effectif après les premières arrivées de Damien da Silva et Henrique, tous deux libres, en début de mercato.

Si la piste Onana est vraisemblablement définitivement tombée à l'eau, le club de la capitale des Gaules est sur deux chantiers en ce moment comme l'indique Le Progrès. D'abord, les départs, puisqu'il faudra vendre avant de recruter. Thiago Mendes devrait ainsi, comme prévu, partir vers Flamengo. Une vente qui permettra ensuite de s'attaquer au recrutement et à la prolongation de Jason Denayer, dont le contrat expire dans un an.

Trois recrues attendues

Le journal précise qu'une fois les caisses remplies - Jean Lucas et Joachim Andersen ont aussi rapporté un joli pactole - l'OL va enfin passer à l'attaque. Il y a trois profils recherchés. Tout d'abord, un latéral gauche, alors que sur Foot Mercato nous vous révélions en exclusivité que l'OL s'est renseigné sur Emerson Palmieri, qui vient de disputer l'Euro avec l'Italie et n'est pas jugé indispensable à Chelsea, loin de là.

Ensuite, un numéro 6 est attendu pour renforcer l'entrejeu, alors que le nom de Clément Grenier, qui n'est cependant pas un pur milieu défensif, revient dans les colonnes de L'Équipe ce mercredi matin. Enfin, un attaquant, plutôt pour jouer sur un flanc, est aussi souhaité par l'écurie présidée par Jean-Michel Aulas. Tout pourrait se jouer dans le sprint final du mercato...