L’avenir de Gabri Veiga se joue dans les prochains jours

Quid de Gabri Veiga ? Malheureux avec l’Espagne après la défaite des siens en finale de l’Euro u21 face à l’Angleterre, le milieu offensif du Celta Vigo est désiré. Chelsea, mais surtout le Paris Saint-Germain semblent décidés à faire lever la clause libératoire du jeune joueur de 21 ans qui s’élève à 40 M€, un prix relativement faible par rapport au marché actuel. Conscient que Gabri Veiga attise les convoitises, le Celta Vigo s’attend à ce que leur numéro 24 prenne une décision quant à son avenir dans les prochains jours.

En effet, Sport annonce que le meneur de jeu espagnol a décidé de prendre quelques jours de vacances après l’Euro. Le but, se reposer mais aussi prendre du recul sur sa prochaine décision qui s’annonce décisive. Le Celta évoque également l’importance de connaître le choix du joueur pour pouvoir préparer son remplacement le plus vite possible. À l’heure actuelle, Gabri Veiga devrait très certainement partir. Reste à savoir quel club mettra la main sur la pépite de 21 ans.

