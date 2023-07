Le PSG reçoit une menace inattendue pour Gabri Veiga

La suite après cette publicité

Moins de bling bling. Il y a un an, Nasser Al-Khelaïfi s’était montré très clair concernant les futures recrues du Paris Saint-Germain. Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele ou encore Vitinha étaient arrivés avec plus ou moins de succès. Cet été, bien que des noms clinquants ait été annoncés (Harry Kane ou encore Randal Kolo Muani), les Parisiens ont déjà mis la main sur Marco Asensio, Manuel Ugarte, Cher Ndour Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Kang-In Lee devrait être le prochain puisque Marca annonce un accord entre Majorque et le PSG.

Mais les champions de France n’ont pas encore terminé leurs emplettes. Hier, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que le PSG souhaite enrôler Gabri Veiga. Courtisé par les meilleures écuries en Europe, dont le Real Madrid, le Barça ou encore Chelsea, Liverpool et Manchester City, l’Espagnol de 21 ans plaît beaucoup aux Parisiens. Ces derniers ont d’ailleurs un avantage sur leurs concurrents puisque Luis Campos, conseiller football du PSG, officie aussi au sein du club de Vigo en tant que conseiller externe. De quoi faciliter les négociations.

À lire

Mercato : Chelsea part encore dans tous les sens

Le Celta ne veut pas se précipiter

Nous vous avons d’ailleurs révélé que les discussions étaient très avancées et qu’une visite médicale en fin de semaine a même été déjà programmée. Paris a même réussi à faire baisser le prix du joueur, dont la clause libératoire est de 40 millions d’euros. Ce mardi, la presse espagnole confirme un intérêt du PSG pour le Galicien. Mais Relevo en dit plus sur la position du Celta concernant ce dossier très important. La publication précise que le président du club ibérique s’est montré très clair en indiquant qu’il faudra payer au minimum le prix de sa clause libératoire.

La suite après cette publicité

Cela permettra d’investir sur le mercato. Relevo ajoute qu’un départ n’est pas totalement acté puisqu’il existe une possibilité pour qu’il prolonge son contrat qui court actuellement jusqu’en juin 2026. Son nouvel entraîneur, Rafael Benitez, apprécie grandement son profil. De plus, le club de Vigo a déjà anticipé une éventuelle prolongation avec une offre très importante faisant de Veiga le deuxième ou troisième plus gros salaire au sein de l’effectif. L’idée sera aussi d’augmenter significativement le montant de sa clause libératoire. Le Celta Vigo n’est visiblement pas pressé de le vendre. Les enchères pourraient donc monter, bien que le PSG ait pratiquement déjà tout bouclé nous a-t-on fait savoir.