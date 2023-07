Mercato : Chelsea part encore dans tous les sens

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino a passé sa première journée en tant qu’entraîneur de Chelsea hier. Arrivé au centre d’entraînement en van, il a pu saluer l’ensemble des salariés, revêtir pour la première fois sa tenue aux couleurs du club et a donné sa première interview. Les Anglais ont ainsi pu retrouver le robinet d’eau tiède qu’active le coach argentin à chaque prise de parole. Il est forcément « très excité » à l’idée de manager Chelsea et espère « gagner ».

Pour un peu plus de folie, il faut se tourner vers les propriétaires du club londonien. À défaut de gagner, ils animent le mercato depuis un an maintenant. Après deux premières salves d’arrivées massives, ils se sont concentrés sur les ventes, avec les départs déjà bouclés de N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Kai Havertz, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, ou encore Ruben Loftus-Cheek. Cela va continuer avec Mason Mount, en route vers Manchester United, ou encore Christian Pulisic, qui préfère l’AC Milan à l’OL.

À lire

Chelsea : les détails du contrat juteux qui attend Mason Mount avec MU

Chelsea doit se repeupler au milieu

Mais à force de se dépeupler, Chelsea va devoir penser à se renforcer. On n’aurait pas cru écrire cela il y a quelques mois, lorsque le vestiaire des Blues était tellement plein à craquer que des joueurs devaient se changer dans les couloirs. Au milieu de terrain, qui sera le complément d’Enzo Fernandez, recrue phare du mercato hivernal ? Chelsea fait le forcing pour Moises Caicedo, le milieu équatorien de Brighton, qui pourrait coûter la bagatelle de 90 M€.

La suite après cette publicité

Le nom du milieu belge de Southampton Roméo Lavia, relégué en Championship, revient également dans les journaux anglais, avec un prix d’achat aux alentours de 50 M€. Mais la concurrence rôde dans ce dossier. Chelsea est également cité dans la course à la signature de Gabri Veiga, le talentueux milieu espagnol âgé de 21 ans, pour lequel le PSG a avancé ses pions, comme nous vous le révélions hier.

Plus surprenant, les Blues sont annoncés par le Daily Mail sur la piste d’un latéral droit, Tino Livramento, vendu à Southampton en 2021 ! Rappelons qu’ils possèdent déjà à ce poste Reece James et qu’ils ont recruté en amont Malo Gusto, en provenance de l’Olympique Lyonnais. L’OL a visiblement la faveur des dirigeants londoniens. Selon The Guardian, Chelsea garde en effet un œil sur Rayan Cherki, pour « ajouter de la créativité ». Mais toujours pas de véritable numéro 9 à l’horizon dans l’effectif, alors que Romelu Lukaku risque fort de repartir à l’Inter.