Mercato PSG : négociations avancées pour l’arrivée de la pépite Gabri Veiga !

C’est un mercato sur lequel le PSG ne doit pas se louper, surtout après le marché estival 2022, que l’on peut légitimement qualifier de peu réussi, un an plus tard. S’il y a un homme qui joue gros cet été, c’est bien Luis Campos, le conseiller sportif du champion de France, vivement critiqué par les supporters. Pour l’instant, même s’il n’y a eu encore aucune officialisation, les contours du PSG 2023/2024 prennent sérieusement forme, avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc de touche, et les signatures bouclées de joueurs comme Manuel Ugarte (Sporting), Cher Ndour (Benfica) et Marco Asensio (Real Madrid).

Et ce n’est pas tout. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain veut également enrôler Gabri Veiga, la pépite du Celta de Vigo. Un joueur que Luis Campos connaît bien, forcément, puisqu’il occupe aussi des fonctions de conseiller au sein du club galicien, et il a pu assister aux bonnes prestations du milieu de terrain de 21 ans aux premières loges. Un gros coup pour l’écurie francilienne, puisque Veiga était suivi par pratiquement tous les cadors européens, du FC Barcelone au Real Madrid, en passant par Liverpool et Manchester City.

Il était convoité par tout le monde

Les négociations entre les parties avancent, au point d’avoir déjà programmé la traditionnelle visite médicale préalable à la signature du contrat. L’état-major espère qu’il pourra la passer en fin de semaine. La clause libératoire du joueur était de 40 millions d’euros, un montant que les Parisiens ont vraisemblablement réussi à la négocier. A noter qu’il a récemment rejoint l’écurie de Pini Zahavi, agent qui a ses entrées du côté de Paris.

Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres de Liga, le Galicien peut occuper plusieurs rôles dans la moitié de terrain adverse, allant de celui de milieu relayeur à celui de numéro 10 et même de deuxième attaquant. C’est un joueur particulièrement adroit avec le ballon, capable de faire des différences entre les lignes et surtout, c’est un excellent frappeur depuis l’extérieur de la surface. Luis Enrique le connaît bien, puisque même s’il n’avait pas été sélectionné par le nouveau coach parisien, il avait figuré à plusieurs reprises dans les pré-listes de la Roja, sans avoir beaucoup d’expérience au plus haut niveau. Ce qui en dit long sur le potentiel du garçon. C’est donc un joli coup, sur le papier du moins, qu’est en passe de frapper le PSG. En attendant de voir la réalité du terrain…