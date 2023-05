FC Barcelone : comment remplacer Sergio Busquets ?

La suite après cette publicité

C’était le dernier vestige du Barça de Pep Guardiola. Sergio Busquets quittera le FC Barcelone à la fin de l’exercice actuel, après presque 15 saisons passées en tant que titulaire indiscutable devant la défense catalane. Un véritable monument du foot - même si aujourd’hui loin de son meilleur niveau - qui a pendant la majeure partie de sa carrière été considéré comme le meilleur milieu défensif de la planète. Parfois dépassé par le rythme des rencontres ces dernières saisons, notamment sur la scène européenne, Busi va tout même laisser un grand vide dans ce FC Barcelone, où il restait un joueur majeur aux yeux de Xavi. Comment remplacer ce joueur unique et aux caractéristiques si peu communes ? C’est un sacré chantier qu’ont les Barcelonais face à eux…

Le premier réflexe est logiquement de se tourner vers le marché des transferts. Mais la situation financière des catalans est extrêmement compliquée, avec une marge de manoeuvre qui empêchera la signature d’un gros chèque pour un top milieu défensif. Un premier obstacle donc, avant d’aborder la vraie problématique : quel joueur a les épaules pour remplacer Busquets ? Un joueur comme Rodri a bon nombre de points communs avec le Catalan dans sa façon de jouer, tout comme Martin Zubimendi (Real Sociedad), à un degré moindre. Mais ce profil de 6 extrêmement intelligent et doué balle au pied est assez rare actuellement, puisque la tendance est plutôt au joueur physique, avec un gros volume de jeu et capable de multiplier les efforts tout au long de la rencontre. Et quand bien même, les deux joueurs cités ci-dessus sont hors de portée du Barça sur le plan financier.

À lire

Barça : le message fort de Luka Modric à Sergio Busquets

Des solutions maison

Le FC Barcelone devra donc se tourner vers d’autres profils, différents de celui de Busquets, et donc, au passage, devoir faire évoluer sa façon de jouer. D’où les rumeurs liées à Hugo Guillamon (Valence) sorties ces dernières heures en Espagne, et cet intérêt confirmé par nos soins pour le Marocain Sofyan Amrabat. Il est aussi envisageable de jouer sans véritable numéro 6, comme le font de plus en plus de clubs, à l’image du Real Madrid, où Casemiro a été remplacé par Kroos dans le onze titulaire de Carlo Ancelotti, du moins dans les matchs de gala. Dans cette configuration, Ilkay Gündogan, que beaucoup annoncent déjà au Barça, pourrait être une bonne option. Des joueurs comme Frenkie de Jong ou Franck Kessié pourraient faire l’affaire. Le Néerlandais est même l’option la plus crédible actuellement et le joueur qui semble le plus à même de jouer dans le registre de Busquets parmi les membres de l’effectif actuel.

La suite après cette publicité

Avec un peu de recul, on peut même être un peu critique avec le Barça, dans la mesure où le départ du numéro 5 n’a pas vraiment été anticipé. Il n’a jamais eu de véritable doublure, et la direction n’a jamais donné l’impression de considérer l’après-Busquets comme un sujet sérieux. Même s’il est vrai, à la décharge de Bartomeu ou de Laporta, qu’on attendait bien plus d’un Nico Gonzalez, présenté comme le futur Busi après de sacrées prestations avec les jeunes du club. Mais le Galicien est en pleine galère à Valence où il est prêté, et est bien loin de pouvoir prétendre à une place importante à Barcelone. D’autres joueurs comme Marc Casado (19 ans) du Barça B ou Pau Prim (17 ans) des U19 sont promis à un bel avenir, mais il semble encore assez tôt pour les lancer dans le grand bain avec un rôle si important dès la saison prochaine. Mais qui sait… Après tout, Sergio Busquets est sorti de nulle part lors de cette saison 2008/2009 et n’a pas eu besoin du moindre temps d’adaptation…