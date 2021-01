Le ballon 2021 de la Ligue 1 Uber Eats dévoilé

Fournisseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT, l'équipementier uhlsport vient de lancer la version 2021 d’Elysia, le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Il sera utilisé pour la première fois lors du Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, ce mercredi 13 janvier à Lens.

Pour la deuxième partie de saison, le ballon de match officiel de la Ligue 1 Uber Eats propose de nouvelles couleurs: le bleu marine, le rouge fluo et le gris qui contraste avec la ballon jaune/orange de la première partie de saison. Ce nouveau ballon a été décliné en plusieurs versions pour s'adapter à toutes les pratiques (club et de loisir) et sera mis en vente chez de nombreux distributeurs et magasins de sport.