Toulouse - OM : les compositions officielles

S’il veut encore croire à l’Europe, l’OM doit s’imposer à Toulouse ce soir. Actuellement dixièmes et sur trois défaites consécutives en Ligue 1, les Phocéens, qualifiés en demi-finale de Ligue Europa cette semaine, occupent actuellement le ventre mou et accusent sept points de retard sur le RC Lens, sixième, place de qualification pour la Ligue Europa Conférence. En face, le Téfécé reste sur trois matches sans défaites en Ligue 1 (2 victoires, 1 match nul) et pourrait revenir à hauteur des Marseillais en cas de victoire aujourd’hui. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h15, le coup d’envoi étant retardé suite à des débordements entre supporters.

Pour ce match, Carles Martínez Novell doit composer sans Desler et Skytta, blessés, et procède à qu’un seul changement dans son onze par rapport au dernier match contre Rennes. Mawissa cède donc sa place à Kamanzi sur le côté droit. Jean-Louis Gasset, lui, est privé de Clauss, Gigot, Harit, Mbemba, Meite, Merlin, Nadir, Rongier, Ruiz, Sarr, Soglo et Lafont et décide donc de descendre Gueye en défense tandis qu’Ounahi, Onana et Veretout composent le milieu de terrain. Devant, Aubameyang sera accompagné de Correa et Luis Henrique.

Les compositions officielles :

Toulouse : Restes - Nicolaisen, Costa, Diarra, - Kamanzi, Sierro, Spierings, Suazo - Aboukhlal, Dallinga, Gboho

OM : Lopez - Murillo, Gueye, Balerdi, Garcia - Ounahi, Veretout, Onana - Correa, Aubameyang, Luis Henrique

