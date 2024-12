SPL : une star accusée de dopage

Depuis l’hiver 2023, la Saudi Pro League a réussi à attirer de nombreuses stars dans ses filets. À commencer par Cristiano Ronaldo, arrivé libre en provenance de Manchester United. Comme lui, d’autres grands noms du football y ont posé leurs valises, à l’image de Karim Benzema, Neymar Jr, Riyad Mahrez ou Roberto Firmino. Des joueurs payés à prix d’or, mais qui doivent aider le football saoudien à se développer, notamment en vue de la Coupe du monde 2034. Mais une mauvaise nouvelle a été dévoilée par la chaîne de télévision SSC, qui diffuse notamment la SPL au Moyen-Orient. L’un des journalistes, Abdul Rahman Al-Hamidi, a révélé qu’une vedette de la Saudi Pro League est soupçonnée de dopage. «L’un des joueurs est une star. Il pourrait y avoir une affaire de dopage. On ne peut pas dire qui !», a-t-il déclaré, avant d’indiquer que le nom du joueur serait bientôt connu.

Ce mardi, Arriyadiyah a dévoilé son identité. En effet, il s’agit du Brésilien Romarinho, qui évolue au sein du NEOM SC et qui est considéré comme une star en Arabie saoudite. Ainsi, on apprend qu’un échantillon d’un contrôle antidopage du joueur est revenu positif. Une source proche a confié au média saoudien à ce sujet : «Romarinho n’a jamais rien pris d’illégal auparavant, il voulait avoir à nouveau un enfant. Il essayait donc d’avoir un deuxième enfant, malheureusement le médecin ne lui a pas dit que le médicament qu’il lui a prescrit serait contraire au règlement. Il est en état de choc.» Toujours d’après Arriyadiyah, l’équipe juridique du joueur sous contrat jusqu’en 2026 et du club travaille actuellement pour prouver son innocence.