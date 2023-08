Le nouveau business curieux de Neymar

La suite après cette publicité

Neymar n’aura a priori pas besoin de préparer l’avenir vu ce qu’il va gagner en Arabie saoudite : des sommes environnant les 150 millions d’euros annuels. Sans parler de nombreuses primes bien juteuses. Mais la star de la Canarinha continue de diversifier ses activités, et cette fois, il s’est lancé dans le monde de l’équitation.

La recrue star de Al-Hilal vient de publier un communiqué. Il y explique devenir le parrain de l’équipe olympique du Brésil, ainsi que l’ambassadeur du groupe portugais Horse Team-Campline Horses. « Je suis très heureux de rejoindre la famille Horse Team-Campline Horses, et encore plus de rencontrer João Marcari Oliva et Renderson Oliveira, pour tout ce qu’ils ont fait pour amener le Brésil au sommet du sport équestre. J’ai toujours été curieux d’en apprendre davantage sur les chevaux et j’ai hâte d’en apprendre davantage sur eux et de célébrer les victoires à venir », a-t-il expliqué. On le verra donc peut-être aux JO de Paris dans un an !