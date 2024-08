Carlo Ancelotti lance une révolution, Manchester United propose 50M€ pour un crack

Ancelotti veut du changement

Du côté de Madrid, Ancelotti a eu à disposition pour la première fois l’ensemble de son groupe à l’entraînement. Il a donc commencé le travail tactique pour la saison à venir. Avec les renforts de Mbappé et d‘autres ainsi que le départ de Kroos, l’identité de cette équipe évolue à en croire le technicien italien. « Peut-être que nous jouons un football différent, plus direct. Nous jouerons peut-être un système différent cette année. Nous ne devons pas oublier que le système avec lequel nous avons joué nous a donné beaucoup de succès, mais nous pouvons essayer un nouveau style. » Une révolution est donc en marche au Real, c’est à Ancelotti de trouver la formule pour faire cohabiter tout ce beau monde.

La suite après cette publicité

Manchester United pose 50M€ sur un buteur

En plus des arrivées de Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui, Manchester United ne s’arrête pas là et veut un renfort en attaque selon le Daily Star. Le club mancunien va transmettre une offre de 50M€ pour l’attaquant de Brighton Evan Ferguson. Une option envisagée à cause des blessures dans le secteur offensif de l’équipe. Brighton est en position de force, son joueur est engagé jusqu’en 2029 et le club demandera sûrement plus que 50M€. Le dossier s’annonce complexe pour les pensionnaires d’Old Trafford.

À lire

Vidéo : quand Kylian Mbappé humilie Éder Militão à l’entraînement

Sterling dans le viseur de la Juve

La Juve veut Raheem Sterling selon le Daily Mirror. Alors que Chelsea s’est offert Pedro Neto, la place de Sterling est donc menacée. La Vieille Dame veut jouer sur cette carte pour l’attirer et se renforcer après le refus de Karim Adeyemi de les rejoindre.