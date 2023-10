Liga : le Séville FC accroche sur le gong le Rayo Vallecano

Après les victoires du Real Madrid et de Gérone plus tôt dans la journée, le FC Séville recevait à Sanchez-Pizjuan le Rayo Vallecano pour le compte de la 8e journée de Liga. Défait la semaine passée à Barcelone puis tenu en échec par le PSV Eindhoven en Ligue des champions, le club andalou, seizième au coup d’envoi, espérait renouer avec le succès pour se donner de l’air au classement. En parallèle, le club situé dans la banlieue madrilène entendait poursuivre sa série d’invincibilité en cours (4 matchs, 1 victoire, 3 nuls) afin de se rapprocher des places européennes.

À l’extérieur, le Rayo Vallecano ouvrait les hostilités par l’intermédiaire d’Oscar Valentin à la 21e minute de jeu et montrait la voie à son partenaire espagnol, Alvaro Garcia 5 minutes plus tard. Au sortir d’une première demi-heure catastrophique, José Luis Mendilibar opérait des changements tactiques en remplaçant Fernando par Ivan Rakitic. Au retour des vestiaires, Djibril Sow permettait à Séville de réduire la marque (1-2, 50e). Au fil de la seconde période, le club andalou maintenait la pression dans le camp adverse et ses efforts étaient récompensés au bout du temps additionnel. Sur un ultime corner frappé par Ivan Rakitic, Youssef En-Nesyri plaçait une tête victorieuse laissant de marbre Stole Dimitrievski (2-2, 90+6). S’il peut nourrir des regrets, le Rayo Vallecano se hisse à la 7e place du classement tandis que le FC Séville grimpe au 13e rang.