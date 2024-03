Le clan Mbappé envoie un message fort au PSG

Sorti à la mi-temps du choc contre l’AS Monaco (0-0), en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé, remplacé par Randal Kolo Muani, a offert un show aux téléspectateurs ainsi qu’aux 14 000 supporters présents à Louis-II. Téléphone à la main et habillé en civil, l’ancien Monégasque a finalement décidé de s’installer en tribune, à côté de sa mère, pour assister à la seconde période. Un comportement qui n’a pas manqué de faire réagir… Pour autant, son clan a rapidement tenu à désamorcer toute polémique.

La suite après cette publicité

«On respecte les choix du coach et Kylian est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad. Aucune polémique sur le fait qu’il soit en tribune. Il s’était douché et était en tenue et chaussures de ville. C’est un dirigeant du club qui l’a conduit de manière spontanée en tribune au sein de la délégation officielle du PSG», a ainsi expliqué l’entourage du joueur à RMC Sport. De quoi refermer définitivement ce dossier ? Rien est moins sûr…