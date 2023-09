Le plan surprenant de Neymar pour son avenir

La suite après cette publicité

Il est en Arabie saoudite depuis quelques semaines seulement, et n’a joué que 3 rencontres avec sa nouvelle équipe (pour 0 but et 1 passe décisive). Mais le Brésilien a déjà fait parler de lui, puisqu’il a d’abord été au coeur d’un premier clash entre Al-Hilal et le Brésil lors de la dernière trêve internationale, quand la Canarinha l’avait sélectionné malgré sa blessure. Puis, ce week-end, certains médias ont publié qu’il cherche déjà à tout chambouler en interne, ayant réclamé la tête de son entraîneur Jorge Jesus.

Il y aurait même eu un clash entre les deux hommes après ce duel de Ligue des Champions asiatique face au Navbahor Namangan. Le coach portugais aurait reproché au joueur son attitude déplorable - à ses yeux - sur le terrain. Une situation délicate donc… Dans le même temps, au Brésil, on continue de spéculer sur l’avenir de la star de la sélection.

Un retour au bercail à l’horizon

Ainsi, le journaliste Ademir Quintino, qui compte plus de 140k suiveurs sur le réseau social X et couvre l’actualité de Santos, a dévoilé une petite bombe sur la suite de la carrière du joueur. « Lors de conversations avec des amis de Neymar Pai et de Neymar Jr, j’ai reçu l’information qu’ils n’avaient pas signé de contrat de quatre ans avec les Saoudiens pour revenir (à Santos) un an avant la Coupe du Monde, comme Robinho l’avait fait en 2010 », a-t-il d’abord lancé.

« Neymar a approché Santos et a déclaré qu’il voulait retourner à Santos. J’ai des amis communs avec Neymar, que je ne nommerai pas, mais il a un très fort désir de revenir à Santos. Neymar Pai et Neymar Jr ont dit à ces amis qu’ils n’avaient pas signé de contrat de quatre ans avec les Saoudiens pour revenir un an avant la Coupe du Monde à Santos », a insisté le journaliste brésilien. Parti de Santos en 2013 pour prendre la direction de Barcelone, Neymar pourrait donc revenir à la maison en 2025 au terme de son contrat…