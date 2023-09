Neymar veut déjà tout chambouler à Al-Hilal !

La suite après cette publicité

L’histoire avait démarré à deux cent à l’heure pour Neymar à Al-Hilal, elle est désormais en train d’avancer à reculons. Arrivé cet été en grandes pompes en Arabie saoudite dans le sillage de Karim Benzema, de N’Golo Kanté ou encore de Riyad Mahrez, le Brésilien avait connu des débuts de rêve face à Al-Riyadh (6-1) il y a dix jours. Remplaçant au coup d’envoi pour ne pas précipiter une nouvelle rechute physique, l’ancien joueur du PSG s’était illustré en étant à l’initiative des 4 derniers buts de son équipe.

Oui mais voilà, lorsque l’on s’attache les services de Neymar, il faut tout prendre : la rose et les épines, en quelque sorte les risques que cela engage. Trois jours plus tard face au Navbahor Namangan en Ligue des Champions asiatique, la star brésilienne avait défrayé la chronique pour deux raisons : sa prestation que l’on qualifiera pudiquement de contrastée (32 ballons perdus), et son comportement sur la pelouse. Frustré au cours de la rencontre, «Ney» avait échappé de peu au carton rouge après avoir tiré volontairement sur un adversaire alors au sol.

À lire

Vidéo : Neymar s’éclate déjà en Arabie saoudite

Neymar réclame déjà la tête de son entraîneur Jorge Jesus

Et manifestement, l’ancienne star du Barça n’a pas fini de faire parler d’elle. Ces dernières heures, la chaîne italienne Sport Italia ainsi que plusieurs médias saoudiens se font l’écho d’une desiderata pour le moins osée du Brésilien. D’après certaines indiscrétions, le joueur de 31 ans aurait tout simplement réclamé la tête de son entraîneur après cette même rencontre face au club ouzbék du Navbahor Namangan. De son côté, la chaîne italienne va même plus loin et fait état d’un réel accrochage entre Neymar et son entraîneur Jorge Jesus dans les vestiaires, lequel aurait reproché à son joueur son attitude déplorable sur le terrain. Consécutivement à cela, la direction du club aurait alors rencontré l’agent de Jorge Jesus afin de l’avertir d’une éventuelle résiliation de contrat, dans l’hypothèse où les résultats du club continuaient d’être fluctuants.

La suite après cette publicité

Interrogé sur sa situation, l’entraîneur a d’ailleurs réagi en bombant le torse en conférence de presse : «Al Hilal occupe la première place du championnat (désormais 2e, derrière Al-Ittihad) sans la moindre défaite. C’est fou», a déclaré le technicien portugais, avant de voir son équipe être accrochée par Damac le lendemain (1-1). Désireux de voir son ancien sélectionneur Tite être intronisé à la tête du club selon une information relayée par le média catalan Sport, Neymar pourrait donc voir sa demande trouver écho face à la fragilisation du statut de Jesus. D’ailleurs, ce dernier n’a pas convoqué le Brésilien pour la rencontre d’Al-Hilal face à Al-Jabalain ce lundi… Nouvelle preuve que le torchon brûle vraiment entre les deux hommes ?