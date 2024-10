PSG : la sortie forte de Vitinha sur son rapport avec Luis Enrique

Luis Enrique a beau avoir gagné les trophées nationaux la saison passée, atteint la demi-finale de Ligue des Champions, et être en tête de la Ligue 1 cette saison, il ne fait pas l’unanimité, loin de là. Son management incompris et surtout sa relation délicate avec la presse lui offrent un traitement de choc chez certains de nos confrères en particulier. Jugé arrogant et peu moderne dans ses choix tactiques, il est régulièrement égratigné par une frange des supporters et des médias.

La suite après cette publicité

A commencer par RMC, qui avait la chance d’accueillir Vitinha dans son émission Rothen s’enflamme. Et forcément la question de son rapport à Luis Enrique a été posé, mais pas seulement. Le milieu de terrain portugais a dû répondre à de multiples questions sur son entraîneur. Mais pas sûr que les réponses collent aux théories avancées par certains. Comme par exemple le manque de liberté accordé aux joueurs. « Non, pas du tout. Et ça n’est pas juste moi, mais moi je suis un peu le cas que tu vois, j’ai beaucoup de liberté avec lui », assure ainsi Vitinha, repositionné en numéro 6 depuis plusieurs mois désormais.

Vitinha adore Luis Enrique

Alors, Luis Enrique est-il ce coach qui impose sa loi et qui n’écoute pas les retours de ses ouailles ? Vitinha livre une toute autre version. « C’est mon coach, je ne vais pas dire de mauvaises choses. Dans le relationnel, individuellement il m’a fait progresser, il m’a fait atteindre un niveau que je ne m’attendais pas à atteindre aussi tôt. Je m’attendais à arriver à ça, mais pas en une année. Et il m’a aidé individuellement à arriver à ça », explique-t-il, avant de poursuivre. « Et voilà, sur lui, même collectivement, je n’ai que des bonnes choses à dire. Il parle beaucoup individuellement. Moi, j’aime bien ça. Moi, j’aime bien que toutes les choses soient bien claires ».

La suite après cette publicité

Il ne fallait pas compter sur Vitinha pour laisser filtrer une quelconque mésentente ou tension, lui qui est devenu la pierre angulaire du milieu de terrain parisien depuis plus d’un an. « C’est vrai que je m’identifie beaucoup à son idée de jeu aussi, tactiquement. C’est difficile pour moi de dire quelque chose qui ne soit pas bon. Même sur le plan humain, il est incroyable. Après, je comprends aussi que les médias puissent avoir des problèmes avec lui… », concède-t-il. Il juge également le PSG plus fort cette saison que la précédente, avec Mbappé. Tout comme son entraîneur donc, qui sera ravi d’apprendre qu’il peut également être encensé sur cette antenne…