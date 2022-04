William Mikelbrencis, la pépite messine qui fait saliver l'Europe

La Ligue des Talents. Cette saison encore, notre cher championnat de France a vu émerger de nouvelles pépites. Du côté du FC Metz, c'est le jeune William Mikelbrencis qui est en train de se faire doucement mais sûrement une place au soleil. Né en 2004 à Forbach, ce latéral droit est un pur produit du centre de formation messin, où il a fait toutes ses classes avec succès jusqu'à signer son premier contrat professionnel jusqu'en 2023 il y a pratiquement un an. Un moment fort pour le footballeur né en 2004.

« Je suis vraiment très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. C’est un premier rêve qui se réalise. Maintenant, le plus dur reste à venir, et il faut continuer à travailler.» Mikelbrencis a joint l'acte à la parole. Présent avec la réserve et sur le banc avec les pros à quelques occasions, il a démarré cet exercice 2021-22 avec l'équipe B de Metz en National 2. Titulaire en puissance, il a disputé 11 rencontres avant d'intégrer l'équipe fanion messine.

Des premiers pas attendus en L1

Ainsi, le 9 janvier dernier, il a joué ses premières minutes en Ligue 1. C'était face Strasbourg (60 minutes jouées). De retour avec la réserve ensuite, il a de nouveau été convoqué par Frédéric Antonetti. Le coach grenat lui a donné du temps de jeu face à Lens (90 minutes) et Rennes (60 minutes), avant que le jeune homme évolue avec l'équipe de France U18 (8 sélections) durant la trêve internationale de mars. Début avril, Mikelbrencis a joué 90 minutes en réserve face à Belfort avant de revenir avec les pros.

Antonetti l'a, en effet, utilisé face à Lorient (90 minutes) et Brest (45 minutes). D'ailleurs, l'arrière-droit avait été élu homme du match par Le Républicain Lorrain après sa prestation face aux Merlus le 20 avril. Malgré une saison difficile et une probable descente en Ligue 2, le FC Metz peut être fier de la montée en puissance d'un jeune issue de la formation. Un élément qui a donc saisi l'opportunité de montrer ses qualités. Et elles sont nombreuses.

L'Allemagne le surveille déjà

En effet, il est un latéral droit moderne très porté sur l'offensive avec une bonne qualité de centre et un bon volume de jeu. Un joueur qui aime aller vers l'avant tout en provoquant. Si bien sûr il doit progresser encore défensivement et tactiquement, le jeune talent a une base solide et intéressante. Un constat qui est aussi celui dresser par plusieurs clubs séduits par son profil et son potentiel.

Selon nos informations, trois écuries allemandes sont tombées sous le charme de Mikelbrencis (5 titularisations en 5 matches de L1). Il s'agit de l'Eintracht Francfort, du FC Cologne et le VfB Stuttgart. Habitués à recruter des pépites dans l'Hexagone ces dernières années, les clubs de Bundesliga sont visiblement encore prêts à passer à l'offensive cet été. Toujours d'après nos informations, l'Atalanta Bergame garde un oeil sur le latéral de 18 ans, qui a d'ailleurs des origines italiennes. Un joueur qui se concentre sur le terrain et une fin de saison où il devrait avoir son mot à dire à Metz.