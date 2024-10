Juventus : Thiago Motta est satisfait de son milieu de terrain

Ces dernières semaines, la situation de Paul Pogba a fait beaucoup parler. Alors que le TAS a réduit la suspension de l’international français, il faut désormais se pencher sur la question du sportif. Avec son salaire XXL, Pogba n’entre plus vraiment dans les plans de la Juventus qui mise sur des profils différents et bien moins coûteux. Et si le joueur a évoqué la possibilité de revenir jouer avec la Vieille Dame, en conférence de presse ce vendredi Thiago Motta a semblé expliquer qu’il était très content de son milieu actuel.

« J’ai vu une belle attitude à l’entraînement chez Douglas Luiz. C’est vraiment bien, les moments difficiles servent à voir les réactions des gens et j’ai vu une réaction fantastique. Jusqu’à aujourd’hui, quand il a joué, il a bien fait mais il peut faire mieux. J’ai vu Adzic beaucoup mieux ces jours-ci : c’est un grand joueur, il a sûrement moins de responsabilités que d’autres que nous avons dans l’équipe. Il peut être un milieu de terrain, plus ou moins offensif et quand il jouera, je suis convaincu qu’il le fera bien, il le montre à l’entraînement. Thuram a toujours été très bien. C’est un garçon qui veut s’améliorer tous les jours, il a une grande ambition. Il avait un grand maître comme son père qui lui disait toujours la vérité. Il montre à chaque entraînement qu’il veut jouer et qu’il doit continuer comme ça», a confié l’ancien du PSG.