Wanda Nara balance sur Mauro Icardi

Nouvel épisode ce lundi dans la saga Mauro Icardi-Wanda Nara. Lors du dernier épisode, le footballeur argentin avait été pointé du doigt par son ex-compagne, qui avait déposé deux plaintes contre lui, notamment une pour violence de genre. Le joueur de Galatasaray, actuellement blessé, avait d’ailleurs interdiction d’approcher la mère de ses deux filles. Ce lundi, Wanda Nara a décidé de charger de nouveau l’ancien joueur du PSG. Ses propos sont relayés par Tyc Sports.

«Beaucoup de choses se disent… La vérité est qu’à cause d’une situation (une tromperie d’Icardi, ndlr), nous avons essayé de faire avancer le couple, mais il y avait beaucoup de situations très difficiles à gérer, toujours avec le même fantôme. Avant cette situation, nous nous sommes disputés avec Mauro. J’étais toujours avec lui et avec mes enfants, j’avais même quitté mon travail parce qu’il n’aimait pas que je travaille. Mais quand cette situation m’est arrivée en tant que femme, beaucoup de choses me sont venues à l’esprit. Impulsivement, j’ai quitté Paris pour ma maison à Milan. C’était une rupture. Je n’étais pas affectée par elle en tant que personne, mais par tout ce qui était généré autour d’elle. J’ai trouvé des discussions, des photos, nous parlions même en tant que connaissances (avec la maîtresse, ndlr) avant le scandale. J’ai les réservations, j’ai les emails, j’ai les paiements… Ce n’était pas qu’une nuit, j’ai trouvé des chats, des photos, des vidéos… même moi, j’ai eu une conversation avec elle, nous avons parlé de nos maris et de nos enfants (…) Au fil du temps, j’ai décidé que je voulais rentrer en Argentine pour travailler et avoir la liberté que je n’avais pas. Je me suis rebellée. Mais parfois, il disait : "si tu pars, tu n’emmènes pas les enfants". Une fois, il m’a caché les documents et je n’ai pas pu partir. De telles situations ont été nombreuses.» La guerre n’est pas terminée entre les deux anciens amants.