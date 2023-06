Barça : la clause de la peur fixée pour İlkay Gündoğan

La suite après cette publicité

À en croire la presse ibérique ces dernières heures, l’arrivée d’İlkay Gündoğan au Barça ne fait plus l’ombre d’un doute et sera officialisée sous peu. Pour autant, une inconnue réside toujours dans le dossier : la capacité, ou non, du club catalan à enregistrer l’Allemand auprès de la Liga.

Toujours sous la menace du fair-play financier, le Barça n’est donc pas à l’abri d’un coup tordu. En ce sens, une clause aurait été introduite dans le contrat du joueur. Ce jeudi, la Cope indique que Gündoğan aura en effet la possibilité de quitter le club dès cet été, dans l’hypothèse où le Barça ne serait pas en mesure d’homologuer son contrat avant le 12 août.

