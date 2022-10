Fernandinho savoure son retour aux sources

« J'ai toujours dit que j'aimerais rentrer à la maison ». Après neuf ans de bons et loyaux services à Manchester City en Angleterre, Fernandinho est revenu dans son pays natal du Brésil et plus précisément dans son club formateur du Club Athletico Paranaense en Série A. Le milieu de terrain de 37 ans a disputé 15 matches pour le moment cette saison pour un but et une passe décisive. Il veut redonner au club ce qu'il lui a donné en effectuant ce retour qu'il a promis, comme le rapporte le DailyMail.

« J'ai été contacté par quelques clubs, mais mon cœur était déjà prêt à retourner au Brésil et à Athletico. Une fois que j'ai renouvelé mon contrat pour la dernière fois à City, j'ai été clair sur mon choix. Les conversations avec Athletico étaient bonnes. Ils me voulaient et je voulais revenir. Athletico a une grande structure, probablement la meilleure de toute l'Amérique du Sud, et j'ai senti qu'ils avaient juste besoin d'un peu d'expérience » a déclaré Fernandinho.