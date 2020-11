Premier League : Chelsea accroché par un Tottenham ennuyeux mais leader

Pour la suite de cette 10e journée de Premier League, deux formations en forme s'affrontaient ce dimanche à Stamford Bridge. Sur sa pelouse, Chelsea (3e, 18 pts) accueillait Tottenham (2e, 20 pts). Invaincus toutes compétitions confondues depuis le 29 septembre, les Blues pouvaient rejoindre Liverpool en tête en cas de succès, alors que les Spurs, sur une série de cinq victoires, pouvaient eux s'emparer seuls de la tête du championnat. Frank Lampard alignait un 4-3-3 avec un trio Ziyech-Abraham-Werner devant. José Mourinho sortait lui un 4-2-3-1 avec Kane en pointe.

Face à des Spurs positionnés assez bas sur la pelouse, les locaux prenaient les choses en main et Ziyech allumait la première mèche mais Lloris était sur la trajectoire (3e). Les Spurs réagissaient avec une tentative non cadrée de Bergwijn (9e) mais les hommes de Frank Lampard étaient les plus dangereux. Juste derrière, après une belle action, Werner ouvrait en effet le score d'une frappe enroulée. Parti un peu trop tôt, l'Allemand était signalé en position de hors-jeu et le but refusé (11e). Comme lors des précédentes échéances, les joueurs de José Mourinho faisaient le dos rond en attendant la bonne opportunité.

Les Spurs ont eu ce qu'ils voulaient

Le tir d'Aurier était d'ailleurs sorti par Mendy (15e), tandis que les Blues poursuivaient leurs efforts avec une tentative de Mount (28e), une de Chilwell (35e) et une dernière d'Abraham (37e). Mais le score était toujours de 0-0 à la pause. En seconde période, bis repetita. Face à des Spurs pas forcément dangereux, les Blues faisaient le jeu mais n'arrivaient pas à faire trembler les filets... Abraham ne trouvait pas le cadre sur deux occasions coup sur coup (50e) et le chrono défilait.

Après d'autres opportunités d'Abraham (65e) et Ziyech (68e), Frank Lampard réalisait quelques changements avec les entrées en jeu de Pulisic, Giroud et Havertz. Des choix offensifs pour tenter de forcer la décision mais dans ses cages, Lloris était toujours concentré pour sortir un tir de Mount (82e). Venu chercher un nul, Tottenham ne craquait pas, et ce malgré une tentative de Giroud dans le temps additionnel (90e+2). Avec ce résultat nul et vierge, Chelsea restait troisième au classement, alors que Tottenham s'installait sur le trône de PL.