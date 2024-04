Kings World Cup : la réponse délirante de Nasri sur sa participation

C’est officiel, nous connaissons le premier joueur de l’équipe Foot2Rue, dirigée par le streamer Amine, pour la Kings World Cup : Samir Nasri. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille va participer au tournoi initié par Gerard Piqué sur l’idée de sa Kings League, qui aura lieu du 26 mai au 9 juin prochain.

Suite à cette annonce, l’ancien milieu de terrain a répondu au streamer, et à ses détracteurs par la même occasion sur X. «Let’s go mon frero après le match retour de Marseille, let’s go à Merano se préparer et faire une vraie prépa. Et à tous les haters, même avec des kilos je suis meilleur que vous. Peace à tout le monde et let’s go mettre foot2rue sur le toit du monde», a commenté l’ex-international français.