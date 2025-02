SPL : Al-Ettifaq surprend Al-Nassr

Voilà un terrible coup dur pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Ce vendredi, Al-Nassr recevait Al-Ettifaq en ouverture de la 21e journée de Saudi Pro League. Légèrement largué dans la course au titre, Al-Nassr se devait de s’imposer obligatoirement pour maintenir ses derniers espoirs de titre. Rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes en jaune. Même si Ayman Yahya a ouvert le score juste après la mi-temps, Ettifaq est revenu au score grâce à Georginio Wijnaldum (1-1, 55e).

Mais alors qu’Al-Fatil a permis au club de Riyad de reprendre les devants (2-1, 65e), ce dernier a été fautif en marquant contre son camp et en remettant les deux équipes à hauteur (2-2, 82e). Finalement, Wijnaldum a crucifié (2-3, 89e) un Al-Nassr réduit à dix en fin de match avec l’expulsion de Jhon Duran (90+1e). Avec cette défaite, Al-Nassr reste hors du podium et compte toujours quatre et huit points de retard respectivement sur Al-Hilal et Al-Ittihad.