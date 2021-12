Real Madrid : la réaction à chaud de Karim Benzema après son doublé

Une fois encore, Karim Benzema a été décisif lors de la victoire des siens à Bilbao sur le score de 2-1. Un doublé en tout début de rencontre, avec un premier but de belle facture. Il a même été ovationné par le public basque lors de son remplacement en toute fin de rencontre.

Devant les caméras de Movistar, il avait le sourire. « J'aime ça. C'est un grand stade, ça me rend heureux, mais la victoire me rend encore plus heureux. Gagner ici c'est bien. Ce fut un bon match pour nous, face à un très bon rival. On a souffert, mais les grandes équipes savent le faire », a expliqué le Français, qui fera sûrement encore la une des journaux madrilènes jeudi matin.