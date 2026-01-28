Real Madrid : le plan de la direction pour renforcer la défense

Le Real Madrid va se renforcer sérieusement l’été prochain, et ce quels que soient les résultats obtenus cette saison. La direction compte investir et la Cadena SER dévoile notamment les plans des dirigeants pour renforcer la défense centrale. Le média indique que le club a accéléré les discussions avec plusieurs défenseurs ces derniers jours, dont un défenseur de Bundesliga dont le nom n’a pas été révélé.

La radio espagnole nous apprend aussi qu’il est tout à fait possible d’envisager deux arrivées dans ce secteur lors du prochain marché estival, puisque c’est le secteur prioritaire à renforcer. Surtout qu’il y aura des départs. David Alaba devrait effectivement quitter le club et l’avenir d’Antonio Rüdiger est lui assez flou. L’été va être plus chaud que d’habitude à Madrid !