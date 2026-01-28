Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

Real Madrid : le plan de la direction pour renforcer la défense

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Jude Bellingham @Maxppp

Le Real Madrid va se renforcer sérieusement l’été prochain, et ce quels que soient les résultats obtenus cette saison. La direction compte investir et la Cadena SER dévoile notamment les plans des dirigeants pour renforcer la défense centrale. Le média indique que le club a accéléré les discussions avec plusieurs défenseurs ces derniers jours, dont un défenseur de Bundesliga dont le nom n’a pas été révélé.

La suite après cette publicité

La radio espagnole nous apprend aussi qu’il est tout à fait possible d’envisager deux arrivées dans ce secteur lors du prochain marché estival, puisque c’est le secteur prioritaire à renforcer. Surtout qu’il y aura des départs. David Alaba devrait effectivement quitter le club et l’avenir d’Antonio Rüdiger est lui assez flou. L’été va être plus chaud que d’habitude à Madrid !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier