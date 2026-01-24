BL : première défaite pour le Bayern Munich, Hoffenheim renverse Francfort, Leipzig déroule
La 19e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec le traditionnel multiplex et cinq rencontres au programme. Solide leader du championnat, le Bayern Munich ouvrait rapidement le score grâce à une réalisation d’Ito en première période. En seconde période, les Bavarois géraient leur avantage mais craquaient finalement à l’aube du dernier quart d’heure. Si Arthur Chaves égalisait, Massengo offrait même la victoire aux siens dans la foulée. Malgré cette défaite (1-2), la première de la saison en Bundesliga, le Bayern conserve 11 longueurs d’avance sur le Borussia Dortmund.
Dans les autres rencontres, le Bayer Leverkusen est venu à bout du Werder Brême (1-0) alors que l’Eintracht Francfort et Kalimuendo ont totalement craqué (1-3) contre Hoffenheim. Sur la pelouse d’Heidenheim, le RB Leipzig a assuré l’essentiel et reste au pied du podium (3-0). Enfin, à noter la victoire de Mayence (3-1) contre Wolfsbourg malgré l’ouverture du score d’Amoura pour les visiteurs.
Tous les résultats de 15h30
Bayer Leverkusen 1-0 Werder Brême : Vazquez (37e)
Bayern Munich 1-2 Augsbourg : Ito (23e) / Arthur Chaves (75e) et Massengo (81e)
Eintracht Francfort 1-3 Hoffenheim : Kalimuendo (18e) / Moerstedt (52e), Kabak (60e) et Amenda (65e, csc)
Heidenheim 0-3 RB Leipzig : Baku (62e), Nusa (68e) et Raum (70e)
Mayence 3-1 Wolfsburg : Tietz (68e), Bell (73e) et Amiri (83e, sp) / Amoura (3e)
