Menu Rechercher
Commenter 8
Bundesliga

BL : première défaite pour le Bayern Munich, Hoffenheim renverse Francfort, Leipzig déroule

Par Josué Cassé
1 min.
Harry Kane @Maxppp

La 19e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec le traditionnel multiplex et cinq rencontres au programme. Solide leader du championnat, le Bayern Munich ouvrait rapidement le score grâce à une réalisation d’Ito en première période. En seconde période, les Bavarois géraient leur avantage mais craquaient finalement à l’aube du dernier quart d’heure. Si Arthur Chaves égalisait, Massengo offrait même la victoire aux siens dans la foulée. Malgré cette défaite (1-2), la première de la saison en Bundesliga, le Bayern conserve 11 longueurs d’avance sur le Borussia Dortmund.

La suite après cette publicité

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 50 19 +56 16 2 1 72 16
2 Logo Dortmund Dortmund 42 19 +21 12 6 1 38 17
3 Logo Hoffenheim Hoffenheim 36 18 +16 11 3 4 38 22
4 Logo Leipzig Leipzig 35 18 +12 11 2 5 36 24
5 Logo Stuttgart Stuttgart 33 18 +7 10 3 5 33 26
Voir le classement complet

Dans les autres rencontres, le Bayer Leverkusen est venu à bout du Werder Brême (1-0) alors que l’Eintracht Francfort et Kalimuendo ont totalement craqué (1-3) contre Hoffenheim. Sur la pelouse d’Heidenheim, le RB Leipzig a assuré l’essentiel et reste au pied du podium (3-0). Enfin, à noter la victoire de Mayence (3-1) contre Wolfsbourg malgré l’ouverture du score d’Amoura pour les visiteurs.

Tous les résultats de 15h30

Bayer Leverkusen 1-0 Werder Brême : Vazquez (37e)

Bayern Munich 1-2 Augsbourg : Ito (23e) / Arthur Chaves (75e) et Massengo (81e)

Eintracht Francfort 1-3 Hoffenheim : Kalimuendo (18e) / Moerstedt (52e), Kabak (60e) et Amenda (65e, csc)

La suite après cette publicité

Heidenheim 0-3 RB Leipzig : Baku (62e), Nusa (68e) et Raum (70e)

Mayence 3-1 Wolfsburg : Tietz (68e), Bell (73e) et Amiri (83e, sp) / Amoura (3e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Leipzig
Francfort

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Leipzig Logo RB Leipzig
Francfort Logo Eintracht Francfort
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier