Chelsea accélère pour s’offrir une piste offensive du PSG

Pisté par le Paris Saint-Germain, Michael Olise, sous contrat jusqu’en juin 2026, pourrait finalement rester en Premier League. Actuellement sous les couleurs de Crystal Palace, le Français de 21 ans, qui s’est blessé aux ischios lors de l’Euro U21, est en effet dans le viseur de Chelsea. Mieux encore, selon les dernières informations de RMC Sport, les Blues ont d’ores et déjà formulé une première offre inférieure à 45 millions d’euros, bonus compris.

Le média français précise que le projet londonien pourrait, par ailleurs, séduire l’ailier de Palace et avance qu’un accord de principe a même été trouvé entre le joueur et les Blues. Aux côtés de ses compatriotes Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Benoit Badiashile ou encore Malo Gusto, Olise, formé à Chelsea et natif de Londres, n’aurait en effet aucun mal à s’adapter. Reste désormais à savoir si les dirigeants des Eagles laisseront partir leur pépite et le prix demandé pour s’en séparer…

