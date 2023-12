OL : Sidney Govou en remet une couche sur Textor

Les semaines passent et se ressemblent dans le Rhône. Enfin, surtout à Lyon. Dernier de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’est plus celui de Fabio Grosso, mis à pied en début de semaine. Un énième changement d’entraîneur qui intervient dans une période délicate pour le club de John Textor, suivi de près par la DNCG. Si ce dernier est paru confiant après son passage devant le gendarme financier du football français, d’autres ne le sont pas. C’est le cas de Sidney Govou. «Le climat est plus qu’anxiogène à l’OL. C’est dur à comprendre réellement. On voit le président Textor souriant, confiant sur tout après le passage devant la DNCG. Mais je ne sais pas s’il a conscience de la situation, qui semble lui échapper complètement. Il nous explique qu’il met untel à tel poste, qu’il y aura de l’argent pour recruter… Mais rien sur la situation actuelle, sur le maintien. C’est ce qui m’inquiète», raconte-t-il au Progrès.

La suite après cette publicité

«On est passé d’un président omniprésent à un nouveau qui ne l’est pas du tout auprès des gens du club. Je trouve le mode de gestion de Textor hallucinant. Personne ne sait rien dans ce club. Il ne faut pas s’étonner que le terrain aille mal. Le club n’est pas géré pour l’instant. Il va le devenir, mais j’ai peur que ce ne soit trop tard. Si encore John Textor écoutait ce qu’on lui dit… Plusieurs personnes l’ont alerté depuis septembre. Il n’a pas écouté, ou alors les mauvaises personnes. (…) Pour le match à Lens, je suis inquiet. Tu vas affronter une équipe qui vient de prendre 6 buts, qui a joué mercredi, et tu trouves le moyen de te faire hara-kiri en virant le coach et en donnant un jour de repos en plus aux joueurs», explique Govou, pour le moins lassé de la gestion de John Textor. On le comprend.