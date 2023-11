L’OL annonce le départ de Fabio Grosso

Ce jeudi matin, on a appris la mise à l’écart de Fabio Grosso (46 ans). L’OL a officialisé la nouvelle il y a peu via un communiqué de presse, où le club précise que Pierre Sage assurera l’intérim en attendant l’arrivée d’un nouveau coach.

La suite après cette publicité

«Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l’équipe professionnelle, actuellement 18ème de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello, et Mauro Carretta. En attendant l’issue de cette procédure, la préparation et l’encadrement du match à Lens, ce samedi à 17h00, seront assurés par Pierre Sage assisté de Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez et Rémy Vercoutre en qualité d’entraîneur des gardiens. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Fabio Grosso et ses adjoints pour leur implication et professionnalisme depuis leur prise de fonction à la tête de l’équipe professionnelle.» Pour rappel, une partie du vestiaire pousse pour Bruno Genesio selon nos informations. Mais c’est David Friio, nouveau directeur sportif, et John Textor qui trancheront.