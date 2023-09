Des banderoles hostiles à Benjamin Mendy affichées dans Lorient

La suite après cette publicité

Arrivé à Lorient cet été, à la surprise générale, Benjamin Mendy postule enfin pour une place au sein de l’équipe de Régis Le Bris. Et s’il reçoit régulièrement des messages de soutien, le nouveau défenseur des Merlus continue d’être la cible de banderoles dans Lorient.

RMC Sport révèle que le Collectif2Lorient a affiché plusieurs banderoles hostiles à l’ancien Cityzens sur lesquelles on peut lire : « Supporters pour la justice », « Victims we believe you » ou encore « Mendy dans les bars, malaise à Lorient ».