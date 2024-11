Le Borussia Dortmund veut s’offrir Bellingham

Dans la famille Bellingham après le grand frère Jude, je demande le petit frère Jobe. Actuellement du côté de Sunderland sous les ordres de Régis Le Bris, le milieu offensif de 19 ans impressionne. S’il n’a pas eu la même précocité que son aîné de 21 ans, il ne manque pas de talent pour autant, bien au contraire. Figurant parmi les joueurs majeurs du Championship cette saison et permettant au Black Cats de figurer en tête de la Premier League, le natif de Stourbridge sort son épingle du jeu (2 buts et 1 offrande en 13 matches).

Des prestations de choix qui ne laissent pas indifférentes de nombreuses autres formations et notamment le Borussia Dortmund. En effet, à en croire The Sun, le club allemand qui avait déboursé plus de 30 millions d’euros pour s’adjuger Jude Bellingham à l’été 2020 aimerait de nouveau piocher dans la fratrie en allant chercher son jeune frère Jobe. Resté trois ans en Allemagne où il est devenu meilleur joueur de Bundesliga avant de partir au Real Madrid, Jude Bellingham a connu une progression parfaite avec le BVB.

Sunderland ouvert à la vente, mais …

Un argument de poids pour le Borussia Dortmund qui n’hésitera pas à l’employer. Devant envoyer des recruteurs le surveiller mercredi face à Preston, le club allemand a changé d’avis puisque ce dernier est suspendu pour trois mois, mais n’a pas jeté l’éponge pour autant. Pour le moment, Sunderland espère le vendre pour 20 millions de livres sterling soit plus de 24 millions d’euros. Un chiffre important, mais pas pour autant insurmontable pour le Borussia Dortmund.

Néanmoins, Sunderland pourrait se raviser si d’autres joueurs venaient à partir. En effet, le surprenant cinquième de Premier League, Nottingham Forest lorgne deux autres talents de l’écurie anglaise. Il s’agit du milieu de terrain Chris Rigg (17 ans) et de Tommy Watson qui est ailier gauche (18 ans). Si jamais ces deux joueurs venaient à partir pour le club aux deux Ligues des Champions, Sunderland pourrait être plus réticent dans le dossier Jobe Bellingham où Dortmund semble avoir une longueur d’avance sur la concurrence.