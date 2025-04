Real Madrid : une légende défend Carlo Ancelotti et flingue Kylian Mbappé

Cette saison, le Real Madrid n’a pas répondu aux attentes en Ligue des Champions. Après un parcours de saison régulière déjà compliqué, les Merengues sont totalement passés à travers en quarts de finale de la compétition face à Arsenal. Battus sur tous les aspects, les hommes de Carlo Ancelotti sont sortis par la petite porte et n’ont jamais semblé en mesure de concurrencer des Gunners bien supérieurs. Un échec qui a fait l’effet d’un tremblement de terre à Madrid où tout le monde a été sous le feu des critiques. Sur le fil du rasoir, Carlo Ancelotti a été pointé du doigt par une partie des supporters qui ont réclamé son départ immédiat malgré ses accomplissements passés dans la capitale ibérique. Et même si son futur au Bernabeu est toujours aussi incertain, "Carletto" a pu compter sur le soutien d’un autre entraîneur italien de légende : Arrigo Sacchi. Dans les colonnes de Marca, la légende de l’AC Milan a pris la défense de l’ancien entraîneur du PSG et a dézingué Kylian Mbappé. Florentino Pérez en a également pris pour son grade :

La suite après cette publicité

«Ce qui me rend triste, même si cela fait partie du football, c’est que tout le monde critique Carletto pour son élimination de la Ligue des champions et le blâme pour l’élimination. Ces gens savent-ils qui est Ancelotti ? Savent-ils ce qu’il a gagné ? Je le considère comme un véritable maître du football, non seulement pour ses trophées, mais aussi pour ses qualités humaines. Le Real Madrid devrait y réfléchir à deux ou trois fois avant de se séparer de quelqu’un comme Carletto. (…) Ils ont signé un attaquant (Mbappé) qui était censé être un phénomène, mais il n’a pas joué comme tel. Je connais bien le milieu du Real Madrid et je connais Florentino Pérez car j’ai été directeur technique du Real Madrid. C’est un excellent président, mais il se concentre trop sur les attaquants. Imaginez que pour le convaincre de recruter Sergio Ramos, j’ai dû me battre pendant trois mois, parce qu’il ne s’intéresse même pas aux défenseurs.» Voilà qui est dit.