OL : l’agent de Jason Denayer s’exprime sur son futur

Même si Thomas Vermaelen lui a volé sa place de titulaire dans la défense à trois de Roberto Martinez à l’Euro, Jason Denayer (26 ans) est toujours un élément sollicité. Le défenseur central sera en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais l’année prochaine, alors que son bail expire en juin 2022. Son agent, Jesse De Preter, s’est d’ailleurs exprimé à son sujet pour Calciomercato, en expliquant que de nombreux clubs étaient intéressés, mais qu’une prolongation à Lyon était encore possible.

« Jason voulait jouer des matches importants de Ligue des Champions. (…) Le contrat de Jason avec l'OL expirait en 2022. Il n'y a pas de porte fermée à un avenir à Lyon », déclare-t-il, en ajoutant que Rome et Naples sont venus aux renseignements dernièrement. Tout est encore possible dans ce dossier donc, à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines.