Liga : Séville chute à la Real Sociedad, Sergio Ramos voit rouge

Dans le cadre de la 14e journée de Liga, la Real Sociedad accueillait Séville à l’Anoeta de Saint-Sébastien. Sixièmes au coup d’envoi, les locaux pouvaient intégrer le top 5 en cas de victoire. C’est désormais chose faite après un court mais précieux succès décroché face aux hommes de Diego Alonso. Rapidement devant après un but contre son camp du malheureux Marko Dmitrovic (1-0, 3), la Real Sociedad doublait même la mise avant la demi-heure de jeu grâce à Umar Sadiq (2-0, 22e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Real Sociedad 25 14 8 7 4 3 25 17 15 Séville 12 13 0 2 6 5 19 19

Parfaitement lancés et profitant du manque de réalisme offensif des Andalous, les Txuri-urdinak se faisaient pourtant une frayeur au retour des vestiaires quand Youssef En-Nesyri réduisait l’écart (2-1, 60e). Insuffisant toutefois pour espérer voir Séville revenir dans ce match, qui plus est après les deux cartons rouges reçus par Sergio Ramos (85e) et Jesus Navas (88e) dans les derniers instants. Au classement, la Real Sociedad est désormais 5e. Séville reste englué à une triste 15e place.