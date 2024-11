Qualifs CAN 2025 : la Côte d’Ivoire et le Mali terminent fort

Suite et fin de ces qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Déjà qualifiées dans le groupe G, la Côte d’Ivoire et la Zambie ont mis un point d’honneur à bien terminer. Les Elephants ont largement dominé le Tchad 4-0 avec notamment un but du Rémois Emmanuel Agbadou. Dans le même temps, la Zambie est allée gagner en Sierra Leone 2-0. Dans la poule H, la défaite de la République Démocratique du Congo à domicile contre l’Éthiopie (2-1) n’a pas d’incidence sur la suite. Les hommes de Sébastien Desabre étaient déjà qualifiés et assurés de finir premiers.

Il n’y avait pas beaucoup de suspense non plus dans le groupe I où le Mali avait déjà validé leur billet pour le Maroc. Les Aigles ont tout de même largement battu la malheureuse Eswantini 6-0 avec un triplé de Dorgeles Nene du Red Bull Salzbourg. Le Mozambique, vainqueur en Guinée-Bissau 2-1, obtient le dernier ticket et termine donc 2e. Enfin dans le groupe K tout était également joué. L’Afrique du Sud n’a pas fait de détail contre le Soudan du Sud avec un succès 3-0 et fini en tête de sa poule, devant l’Ouganda, qui est allé battre le Congo chez lui 1-0.

Les résultats des matchs de 17h :

Groupe G :

Côte d’Ivoire 4 - 0 Tchad : Bayo (25e), Adingra (37e), Agbadou (77e), Diakité (90e+3)

Sierra Leone 0 - 2 Zambie : Banda (55e), Musonda (71e)

Groupe H :

RD Congo 1 - 2 Ethiopie : Batubinsika (90e+3) ; Desta (36e), Nassir (90e+6)

Groupe I :

Guinée-Bissau 1 - 2 Mozambique : Beto (42e) ; Langa (9e), Ratifo (52e)

Mali 6 - 0 Eswatini : E.B. Touré (7e), Nene (17e, 23e, 77e), Doumbia (42e, 86e)

Groupe K :

Afrique du Sud 3 - 0 Soudan du Sud : Rayners (7e), Maswanganyi (22e), Mokoena (50e)

Congo 0 - 1 Ouganda : Mutyaba (55e)