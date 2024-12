Iran : la bourde incroyable de Thievy Bifouma avec Cristiano Ronaldo

Le nom de Thievy Bifouma ne dira peut-être rien aux plus jeunes, mais dans les années 2010, celui qui était alors à l’Espanyol était considéré comme un joueur très prometteur. Après avoir énormément vadrouillé, jouant en Chine et en Turquie notamment, le Congolais de 32 ans a récemment posé ses valises en Iran, à l’Esteghlal Khuzestan. Sauf qu’il s’est trompé de club en signant, comme il l’a révélé dans une interview…

La suite après cette publicité

« Je veux jouer contre Cristiano Ronaldo avant de prendre ma retraite. On m’a parlé de l’intérêt d’Esteghlal, j’ai regardé le calendrier et j’ai vu qu’ils jouaient contre Al-Nassr (en LdC asiatique, NDLR). Je me suis dit : c’est là que je veux jouer. Mais je ne savais pas qu’il y avait deux clubs qui s’appelaient Esteghlal en Iran (rires). Quand je suis arrivé, mon compatriote Gaël Kakuta est venu me voir à l’hôtel. Puis, une heure après, il m’a rappelé en rigolant : "tu vas jouer dans le petit Esteghlal, moi dans le grand" », a confié le natif de Saint-Denis dans une interview accordée en Iran. Il pensait effectivement rejoindre le Esteghlal FC, gros club du pays qui dispute la Ligue des Champions. Il le prend avec humour, c’est déjà ça.