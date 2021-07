JT Foot Mercato : le dégraissage impossible sème la panique au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Un temps considéré comme indésirable par le PSG, Rafinha ne devrait pas quitter la capitale cet été. Mauricio Pochettino a d'ailleurs fait savoir au joueur qu'il le veut dans son effectif en vue de la saison prochaine.

Selon les informations du Parisien, le Paris SG enverra son jeune portier Garrisone Innocent (21 ans) en prêt à Vannes (National 2).

D'après le quotidien L'Equipe, l'OM a reçue une offre pour Nemanja Radonijc. Celle-ci émanerait d'un club allemand. L'OM espère toujours récupérer 8 millions d'euros grâce à sa vente.

Sacha Boey ne va pas rester en Bretagne. L’arrière droit de 20 ans, en fin de contrat l’année prochaine avec le Stade Rennais, va s’engager avec Galatasaray. Boey est actuellement à Istanbul et devrait passer sa visite médicale lundi, avant de signer un contrat jusqu’en 2025.

Les infos du jour à l'étranger

Le Daily Mail dévoile que Manchester United s'attaque maintenant à Jules Koundé, le défenseur sévillan. Le montant de la proposition n'est pas encore connu, mais tout porte à croire qu'il avoisinera les 80 millions d'euros, montant de la clause libératoire du défenseur, sachant que Séville n'a pas l'intention de négocier en-dessous.

Selon Skysports, Ben White va s'engager prochainement avec Arsenal pour un montant d'environ 58 millions d'euros. Le défenseur devrait passer sa visite médicale ce mercredi avant de s'engager en faveur des Gunners.

Cristiano Ronaldo va bien rester à la Juve. Ce lundi, lors de son retour à l'entraînement, la Vieille Dame lui a fait savoir qu'elle n'a aucune intention de se séparer de lui et pourrait même discuter d'un nouveau contrat.

Le focus du jour

Le Barça n'a toujours pas prolongé Lionel Messi, et ça n'avance pas non plus pour un transfert d'Antoine Griezmann. Ces deux dossiers chauds paralysent le mercato du FC Barcelone. Selon la presse espagnole, la prolongation de la Pulga pourrait intervenir dès le retour de vacances de ce dernier. En ce qui concerne le champion du monde français, la donne semble plus compliquée. Si les offres sont présentes, Grizi n'accepterait qu'un départ à l'Atlético de Madrid. Ce qui est loin d'arranger les affaires du Barça, qui souhaite à tout prix libérer de la masse salariale.

Le dégraissage au Barça ne se passe pas comme prévu avec de nombreux dossiers qui bloquent pour des raisons différentes. Samuel Umtiti ne trouve pas preneur et semble déterminé à rester. Pour Philippe Coutinho, son salaire imposant effraie pour l'heure les clubs intéressés. Même chose pour Miralem Pjanic, qui n'a pas réussi à s'imposer en Catalogne.

Le joueur le plus proche d'un départ est le défenseur Clément Lenglet. L'AS Roma serait intéressé pour s'offrir les services du joueur de 26 ans. La formation entraînée par José Mourinho serait prête à débourser 15M€. Le Barça en attend 10 de plus. Au rayon des arrivées, le club barcelonais a opté pour l'option des joueurs libres avec notamment les arrivées de Memphis Depay et de Sergio Agüero. Dans la lignée de ce mercato, les Blaugranas étudient le prêt avec option d'achat de Donny Van de Beek, ancien coéquipier de Frenkie de Jong.

Les officiels du jour

«Aston Villa peut confirmer que John Terry quitte le club. John a rejoint le club pour un contrat d'un an en tant que capitaine en 2017, il a joué 32 matches durant la saison. Il est revenu au club un an plus tard, devenant l'assistant du coach Dean Smith», ont annoncé les Villans ce lundi. À Schalke 04 depuis 2016, le polyvalent milieu de terrain défensif Benjamin Stambouli (30 ans) était libre de tout contrat. L'ancien parisien vient de s'engager deux ans avec le promu turc Adana Demirspor. Tottenham a mis 25 M€ plus Erik Lamela (29 ans) sur la table pour convaincre le Séville FC de lâcher sa pépite Bryan Gil (20 ans), actuellement aux JO avec l'Espagne.