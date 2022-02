Bordeaux : 3 clubs européens sur Emmanuel Biumla

Auteur d'une belle saison avec les Girondins de Bordeaux, Emmanuel Biumla, né en 2005, impressionne. Toutes compétitions confondues, en U17 et U19, ce milieu de terrain relayeur de 16 ans en est à 8 réalisations et 4 passes décisives. Des états de service qui attirent aussi les regards à l'étranger.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, deux clubs allemands, friands de jeunes talents formés en France, sont sur les rangs : l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen. En Italie, Pise, candidat à la montée en Serie A depuis son rachat par un riche homme d'affaires américain, suit également très attentivement le droitier (1m85, 75 kg). Ces trois écuries se tiennent prêtes à passer à l'action, d'autant que son bail en Gironde expire en juin 2022.