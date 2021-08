Les raisons qui poussent le PSG à vendre Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé se rapproche inéluctablement d'un départ du Paris Saint-Germain. Et pourtant mercredi, son directeur sportif Leonardo annonçait avoir refusé officiellement la première offre du Real Madrid pour l'attaquant français. Une proposition estimée à 160 millions d'euros qui a été éconduite par la direction parisienne. Mais voilà, ces dernières heures, la Casa Blanca a lancé une nouvelle offensive et le PSG se retrouve poussé dans ses derniers retranchements.

Florentino Perez a en effet présenté une nouvelle offre de 170 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Cette dernière donne des maux de tête au board parisien qui n'a toujours pas répondu officiellement à cette nouvelle tentative madrilène d'arracher le génie français aux pensionnaires du Parc des Princes. Et pour cause, une telle somme pour racheter la dernière année de contrat de l'international tricolore ne peut se refuser à plus d'un titre.

Le Real Madrid pousse le PSG dans ces derniers retranchements

D'abord, parce que le principal protagoniste a refusé de parapher un nouveau bail avec la formation francilienne. Mais aussi parce que l'intérêt économique prévaut, même au Paris SG. Comme l'indique L'Equipe dans son édition du jour, la Covid-19 a laissé des traces sur le plan financier et laisser partir libre Mbappé dans six mois constituerait une très mauvaise option pour la direction parisienne. Si le PSG a ouvert les négociations avec les Merengues pour un potentiel transfert de son numéro sept, cela s'avère tout sauf anodin. L'arrivée de Lionel Messi à Paris limitera les conséquences sportives et économiques pour le club francilien.

L'Equipe précise d'ailleurs que de nouveaux partenaires se manifestent pour signer des accords de partenariat depuis l'arrivée de la Pulga. Mais la raison la plus évidente qui pousse Nasser Al-Khelaifi et Leonardo à la réflexion, c'est la DNCG. En effet, l'état major parisien a tablé devant le gendarme financier du football français sur des ventes pour environ 200 millions d'euros. A quelques encablures de la fin du mercato estival, le constat demeure limpide : cela ne se bouscule pas au portillon pour acquérir des joueurs du PSG aux contrats très confortables. La seule vente du champion du monde 2018 permettrait donc de remplir l'objectif annoncé devant la DNCG. Plus que jamais, l'avenir de Kylian Mbappé va influencer la fin de mercato du Paris SG. Les supporters franciliens retiennent leur souffle !