La CAF sort du silence après les rumeurs de distribution de places gratuites à la CAN

À quatre ans de coorganiser la Coupe du Monde aux côtés de l’Espagne et du Portugal, le Maroc fait face à son premier grand défi en accueillant la CAN. Aujourd’hui, ses infrastructures de qualité en font un hôte de choix pour le tournoi, mais une possible élimination dans le tournoi viendrait forcément gâcher la fête. Personne ne l’ignore au pays : il n’y aura pas d’issue possible sans victoire.

La suite après cette publicité

Les Lions de l’Atlas pourront compter sur l’appui de leur public lors du tournoi, ce qui n’est pas le cas de toutes les nations. Depuis le début du tournoi, certains matchs pourtant annoncés « sold out » se sont joués dans des stades pas remplis. D’après une source proche de la CAF interrogée par L’Équipe, le marché noir expliquerait en partie le phénomène. Certains revendeurs auraient ainsi acheté en gros en tentant de revendre des places coûtant 50€… au prix de 500€, sans anticiper les changements de système pour éviter de type de pratiques.

La CAF rejette l’idée d’une distribution de places gratuites avant les matchs

D’un autre côté, le budget des spectateurs reste un facteur influent dans la fréquentation des matchs et le remplissage des stades. Lundi, certains médias indiquaient que la CAF avait ainsi fait le choix d’ouvrir gratuitement les portes du stade Adrar (Agadir) pour le match Egypte-Zimbabwe (1-2), qui aurait attiré 35 000 personnes d’après l’AFP (sur 45 000 environ).

La suite après cette publicité

Interrogées par Le 360, des sources concordantes au sein de l’instance démentent formellement cette rumeur. Les mêmes sources précisent «qu’aucune procédure de distribution gratuite de billets, y compris pour les places invendues, n’est prévue avant les rencontres», et que la billetterie de la CAN 2025 «est strictement encadrée par un dispositif réglementaire clair, conforme aux standards de la CAF, et toute communication officielle en la matière relève exclusivement des canaux institutionnels.» Le message est passé.